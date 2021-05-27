Подразделение будущего: как служат бойцы бригады быстрого реагирования НГУ

В ходе войны с Россией украинская армия постоянно улучшает свои навыки согласно современным мировым стандартам. Ориентируясь на нормативы НАТО, несут службу военнослужащие бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Сюда попадают только физически сильные и морально устойчивые бойцы. Отбор строгий. С первого же дня почти круглосуточные учения, и значительное их количество — на полигонах. Там бойцы стреляют из автоматов, атакуют из танков, артиллерии, штурмуют, захватывают и ликвидируют врага.

Военному делу здесь учат не теоретики. Одни инструкторы имеют военный опыт, другие — стажировку в странах НАТО. Готовят универсальных солдат. Хотя узких специализаций не отменяют — снайперов или разведчиков.

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Приобретенные навыки бойцам уже пришлось демонстрировать в реальных боях. О войне бойцы вспоминают неохотно. За две ротации с войны бригада вернулась без больших потерь.

Сам костяк бригады — добровольцы, которые впоследствии пришли сюда на контракт. Само подразделение еще шесть лет назад при создании окрестили бригадой будущего. Но бойцы признают: переход на натовские стандарты — дело не одного года.

Увеличение численности ВСУ

25 мая 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, цель которого — увеличение численности Вооруженных сил Украины.

Для этого президент предложил народным избранникам принять закон Об основах национального сопротивления.

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