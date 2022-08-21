Подрыв авто с дочерью Дугина: Подоляк объяснил процессы, которые происходят в РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал подрыв автомобиля с дочерью идеолога рашизма Александра Дугина.

Он отметил, что россияне будут продолжать нагнетать ситуацию внутри РФ, ведь они это делают уже шесть месяцев.

— Они нагнетают, потому что хотят получить не скрытую мобилизацию, а реальную. Российские пропагандисты хотят продолжать сидеть на мягких диванчиках в Москве, но в то же время видеть условно миллион людей, которые пойдут убивать украинцев, — объяснил он в эфире телемарафона ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку.

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина к этому подрыву не имеет отношения, ведь мы не уголовное государство, каким является РФ, и тем более не террористическое.

Он объяснил: если криминальный анклав начинает какие-то действия и говорит всем своим сторонникам, что они получат из этого дивиденды, но в результате этого не происходит, то начинаются внутренние конфликты.

Именно это, по словам советника главы Офиса президента, происходит сейчас в России.

– Различные политические группировки в РФ, в частности ультрарадикальные, к которым имел отношение Дугин, начинают битву между собой. Они хотят получить определенные места, чтобы после развала России претендовать на другую власть. Поэтому, безусловно, они будут использовать это, во-первых, для увеличения идеологического и информационного давления на российское общество, чтобы массово идти убивать украинцев. А, во-вторых, это будут использовать для того, чтобы возникло определенное перераспределение внутреннего идеологического пространства в самой России, которое бы становилось более ультрарадикальным, — объяснил он.

Однако Михаил Подоляк добавил, что внутренняя истерия и нагнетание не мобилизуют россиян, а, наоборот, пугают.

Напомним, в ночь на 21 августа стало известно, что под Москвой был взорван джип с Дарьей Дугиной – дочерью российского философа и идеолога рашизма Александра Дугина.

В российских СМИ пишут, что от авто почти ничего не осталось, а девушка погибла на месте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.