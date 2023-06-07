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Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Публикации в западной прессе, где возможной причиной подрыва Каховской ГЭС называют якобы удар со стороны ВСУ, проплачены Кремлем.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, отвечая на вопрос ведущей Яны Брензей на подобные тексты, которые начали появляться в СМИ.

— Это обычная информационная тактика Российской Федерации. Они всегда, совершая преступления, пытаются приобщить туда нас как соучастников. Это не впервые, — сказала Маляр.

Она отметила, что это также касается преступлений, совершенных военными армии РФ.

— Россия всегда открывает какие-то уголовные дела против наших генералов, чтобы информационно приобщить и нивелировать нашу роль жертвы преступления с их стороны, — отметила чиновница.

Маляр сказала, что сейчас Россия стала настолько токсичной во всем мире, что ее заявления уже ни для кого не имеют значения. Поэтому Кремль продвигает свои нарративы просто за деньги.

Отдельной проблемой Маляр считает то, что не все страны мира поддерживают Украину — есть нейтральные, есть те, кто сотрудничают с Россией.

— Безусловно, РФ будет вкладываться в то, чтобы эти страны, которые с ней сотрудничают, чтобы они отстаивали нужную ей позицию, — считает Маляр.

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация. Другие последствия еще оцениваются специалистами.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Каховська ГЕС, Кремль, Фейкові новини
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