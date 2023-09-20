Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— Двух сотрудников Самборского ТЦК задержали сотрудники ГБР;
— 1,5 года живут в подвале собственной высотки: жители Харьковщины не могут воспользоваться восстановленным жильем;
— Два самолета и вертолет взорваны в Подмосковье –подробности ГУР;
— Россияне никак не могут принять потерю Клещиевки;
— Вынуждены носить мужскую амуницию – проблемы женщин в армии;
— Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе: власти непризнанного региона объявили о прекращении огня;
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