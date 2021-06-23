Подрывает безопасность Украины: Блинкен о строительстве Северного потока-2

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом говорили об Украине, нормандском формате и российском газопроводе Северный поток-2.

Встреча дипломатов состоялась 23 июня в Берлине.

Так, Маас, в частности, отметил, что нормандскому формату нужна новая динамика.

Блинкен, в свою очередь, акцентировал внимание на спорах вокруг строительства Северного потока-2.

По его словам, США ожидают, что Германия не позволит использовать газопровод против Украины.

– Мы продолжаем считать трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран в регионе, – отметил госсекретарь США.

21 мая администрация Джо Байдена отменила санкции против генерального директора Nord Stream 2 AG. Маттиаса Варнига. Также они были сняты со всех корпоративных сотрудников оператора газопровода.

Свое решение Байден объяснил нежеланием навредить отношениям с Германией.

20 июня советник главы Белого дома Джейк Салливан сообщил, что США готовят новый пакет санкций против газопровода Северный поток-2.

По его словам, после того, как Белый дом убедится, что санкции действуют, команда президента США начнет готовить еще один пакет ограничений из-за применения химического оружия в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Северный поток-2 строится из России в Германию по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Европу.

Многие страны Евросоюза поддерживают строительство газопровода. Украина, Польша и страны Балтии выступают против.

Фото: Getty Images

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