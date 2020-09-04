Коварная схема или оптимизация: в Ровенской области хотят закрыть гимназию

1 сентября праздновала вся Украина. Но не ученики гимназии села Млынив. В этом году 11 первоклашек остались за воротами учебного заведения.

Как оказалось, малышей там никто не ждал и класс для детей не подготовили. Но об этом родителей учеников не сообщили. К тому же объяснений по ситуации от руководства гимназии они до сих пор не получили.

Конфликт вокруг гимназии продолжается уже третий год, с тех пор как местные власти решили закрыть один из лучших образовательных учреждений области, и назвали это оптимизацией. Почти 3 сотни детей хотели перевести в другую школу. Родители обивали пороги инстанций, судились и даже две недели голодали. Тогда ликвидировать гимназию суд запретил.

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Два года назад руководство гимназии уверяло, что закрывать заведение нельзя. Однако сейчас они изменили свое мнение и сами предлагают родителям первоклассников писать заявления в другую школу.

А в поселковом совете гимназию называют финансовым бременем для общества. Говорят, две школы вполне хватит. Но родители подозревают, что на помещение гимназии кто-то просто положил глаз, а потому просят финансовой поддержки у областных властей.

Также МОН Украины планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию от коронавируса учителей-пенсионеров, которые еще работают, и детей, ведь они находятся в группе риска.