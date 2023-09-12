Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Завершение войны зависит не только от Украины, но и от того, как долго удержится мир на стороне добра и моральных ценностей, за которые борются украинцы, заявил президент Зеленский. По его мнению, российское вторжение изменило образ Украины для мира от государства, которое защищается, до государства — символа свободы, уникального морального пространства, где ежедневно выбирают достойную жизнь. Он простирается от наших окопов на Востоке до дискуссий в высоких политических кабинетах мира.

— Это пространство между нашим украинским народом, защищающим государство и жизнь, и теми в мире, кто усиливает нас своим оружием, своими санкциями против России, своим лидерством, которое консолидирует других. Это пространство, начало которого — за рулем эвакуационных машин украинских боевых медиков, вывозящих раненых воинов с поля боя, и которое заканчивается экранами гаджетов в руках людей, которые видят что-то об Украине и в этот момент выбирают, какое интервью досмотреть, какой твит лайкнуть, какой новостью поделиться, какой донат сделать, – сказал президент Украины.

Именно в этом пространстве появляется будущее. Мир не до конца понимает влияние завершения войны в Украине на международный порядок. Основатель Ялтинской Европейской Стратегии Виктор Пинчук убежден — конец войны будет иметь глобальное значение.

— В мире есть два политических лагеря: демократический и автократический – и они находятся в серьезном конфликте. Мы не знаем, кто победит — в этой комнате мы все поддерживаем демократию, ожидаем и верим, что за ней победа, но для остального мира это не очевидно. То, как закончится эта война, будет иметь последствия для того, куда решат пойти миллиарды людей: пойдут ли они с Россией и Китаем или станут на сторону США, Европы и Запада, — заявил Виктор Пинчук.

Разделяет эту мысль известный политолог и философ Фрэнсис Фукуяма.

Все экономические страны-гиганты ощутят последствия войны, а захватнические аппетиты империалистической России будут расти, особенно если Украина проиграет или уступит территории. Грузия, Молдова и Казахстан – каждая из этих стран испытает немедленное влияние в случае, если Россия победит, удержится, сможет оставить за собой захваченные украинские территории, — сказал философ.

Фукуяма безапелляционный: все внимание – к фронту, все усилия – на победу.

– Люди сейчас ошибочно считают, что военный результат зависит от политики. Уже все наоборот. В настоящее время мировая политика зависит от исхода войны в Украине. Будут масштабные последствия того, возобновит ли Украина контроль на Юге страны, вернет ли себе полноценный выход в Черное море, вернет ли Крым, — подчеркнул Фукуяма.

Достичь победы украинская армия сможет только совместно с Западом и его готовностью защищать Украину до последнего российского солдата на нашей земле, говорит бывший британский премьер Борис Джонсон. Он скептичен по отношению к миру в Украине, пока Путин у власти. Лучшие гарантии для нашего государства – членство в НАТО. Он напомнил, как мир боялся спровоцировать диктатора Путина украинским вступлением в блок. Впрочем, кровавое наступление все же произошло.

– Я считаю, Украина может выиграть довольно быстро. И что на это существенно повлияет – это членство в НАТО. Даже сейчас Украина значительно прогрессирует на фронте. Я хоть и не военный, но отдаю себе отчет, каких успехов достигает ваша армия. Украинцы героически сражаются, возвращают себе землю метр за метром. Россияне не умеют так воевать, как вы, они не верят в то, за что пришли на вашу землю. Они просто боятся командиров, боятся сесть за решетку, им не постижимы вера и мотивация, которые есть у украинских солдат, — сказал Борис Джонсон.

И пока вопрос с НАТО систематически оттягивается, есть вещи, которые откладывать нельзя – снабжение оружием. К этому международных гостей призвал новоназначенный министр обороны Рустем Умеров. Больше оружия – больше спасенных жизней.

— Наибольший приоритет для нас — наши военные, их жизнь, безопасность и достоинство. Мы должны положить начало новой философии отношения к военным и сделать все возможное и даже невозможное, чтобы наши военные были обеспечены всем необходимым: оружием, оснащением, формой, пищей, средствами защиты, медицинским обслуживанием, образованием, подготовкой и всем другим. Следующий приоритет – вооружение, – заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об ощутимой нехватке оружия говорят и украинские воины. Они смелы, мотивированы, осознают, почему на фронте. Но цена отваги слишком высока. Их выступления не оставили безразличными никого.

– Многих людей нет в живых. Многих друзей я потерял. Мы должны добиться цели: свободная Украина, сохранить нашу землю. Я не хочу, чтобы мои дети и дети всех присутствующих видели то, что видели мои глаза и глаза тех героических людей, сидящих рядом со мной, – сказал помощник начальника секции S-2, 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Денис Зайков.

– Победа нам дастся высокой ценой, и она измеряется человеческими жизнями, о которых мы читаем в нашем некрологе каждый день, — заметила руководитель медицинской службы УЛЬФ подразделения Волки да Винчи Алина Михайлова.

Едва ли не впервые на встрече YES подвергли сомнению понятие Глобального Юга. Это не клуб сторонников или противников Украины, у каждого государства свой экономический интерес, и Киев должен понимать, как и то, что рассчитывать мы можем не только на коллективный Запад.

— Существует нарратив, что остальной мир, кроме Запада, не поддерживает Украину. Я думаю, это неправильно. Не следует слишком упрощать сложное. Мы разделяем народы и их правительства. Если вы проведете опрос общественного мнения в странах, где правительства обычно склоняются к России, то увидите, что простые люди все равно на стороне Украины, – сказала исполнительный директор Международной кризисной группы Комфорт Эро.

Война в Украине разломила мир словно на два куска, даже здесь, на конференции, где собрались высокопоставленные политики и философы, ощущались полифония и разногласия, но все очевидно — на планете идет большая битва между добром и злом. И Украина в этой войне на передовой.

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