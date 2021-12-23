Поддержать и отметить талантливых женщин: украинская премия L’ORÉAL-UNESCO Для женщин в науке

В Киеве состоялась церемония награждения украинской премии L’ORÉAL-UNESCO Для женщин в науке, которая является частью глобальной программы, уже более 20 лет отмечает женщин-ученых во всем мире.

Цель премии – поддержать и отметить талантливых женщин, поощрить избирать научные профессии. Поэтому, возможно, благодаря этой премии и популяризации, украинские женщины занимают достойное место в научном мире, отмечают уважаемые члены жюри.

Уже традиционно среди десяти финалисток были отмечены три лауреата денежным вознаграждением. А вот особенностью этой годовой премии стало отличие молодых талантов за выдающиеся успехи в научной карьере.

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