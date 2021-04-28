Поддержка бизнеса во время пандемии: как это работает в Европе и что не так в Украине

Для выплаты карантинных компенсаций бизнесу у государства не хватает денег. На получение 8 тыс. грн записалось более 300 тыс. предпринимателей и наемных работников из красных карантинных зон, а в Госбюджете рассчитали всего на 175 тыс. человек. “Дополнительные” деньги обещают найти, но когда — не говорят.

Юрий Джеголя в городке Перечин имеет магазин с одеждой, а также автосервис. 8 тыс. “карантинной” помощи от государства не получил. Все дело в классификации видов экономической деятельности. У него несколько КВЭДов, один из них не подходил под компенсацию, поэтому ее вообще не предоставили.

Родной брат предпринимателя в Чехии имеет строительную компании с восемью работниками. В прошлом году во время карантина он получал от государства по 500 крон, это около €20 за каждый день ограничения работы или простоя. Последние четыре месяца из-за чрезвычайного положения предприятие мужчины опять не работало. Арендную плату за офис на время локдауна отменили. Государство ежемесячно выплачивало ему 85% от утраченного заработка и взяло на себя больше половины зарплатного фонда его наемных работников.

В соседней Словакии предприниматели, которые вынуждены временно прекратили деятельность или же их доходы сократились минимум на 20%, получают ежемесячную компенсацию. В этом году ее сумма от €330 до €870, в зависимости от убытков. Также государство возмещает работодателям до 80% от зарплаты каждого работника ежемесячно.

Читайте Зеленский призывает ФЛП активнее подавать заявки в Дію для получения помощи

Правительство выделило €220 млн на помощь заведениям общественного питания и туризма. Эти области пострадали от пандемии коронавируса здесь больше всего. Для предпринимателей отсрочили налоги. Есть программа помощи и для транспорта — перевозчикам выплачивают до 80% утраченного заработка. Но не более €2,4 тыс. Сейчас карантин понемногу ослабляют: открылись магазины и сфера услуг.

В Польше с начала пандемии правительство приняло несколько пакетов помощи бизнеса. В марте 2020 года выделили $46 млрд, затем в апреле — добавили еще почти 25 млрд. Средства направили на поддержку рабочих мест и ликвидности компаний.

Помощь тогда смог получить и Давид Михновский, который является совладельцем барбершопа в Варшаве — 5 тыс. злотых, а это более $1,3 тыс. — хватило для арендной платы. Другие расходы пришлось покрывать самостоятельно. Для получения денег нужно было лишь доказать, что бизнес попал под карантин.

А вот помощь на работника в размере 20 тыс. злотых — более $5 тыс. — получить труднее. Государство тщательно проверяет, подпадает ли предприятием под условия и даже может потребовать вернуть деньги.

Среди других бонусов в Польше — возможность подать годовую отчетность с отсрочкой. Также в начале этого года малый и средний бизнес будет платить только налог на вывод дивидендов из фирмы. Кстати, с сегодняшнего дня в Польше ослабили карантин. Открылись салоны красоты и парикмахерские.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.