Поддержка культуры во время коронакризиса: власти выделили 580 млн грн

Несмотря на то, что большинство театров, кинотеатров, музеев возобновили свою работу после полугодового карантинного перерыва, там жалуются, что люди в учреждения культуры идут неохотно. Кое-где накопились долги за аренду, зарплату работникам, а начинать новые проекты денег не хватает.

Помочь культурным учреждениям пережить затяжной кризис взялись в Украинском культурном фонде. Совместно с министерством начали программу поддержки заведений, на это выделили 580 млн грн.

Любая культурная институция или организация может получить средства на погашение долгов, создание новых проектов или переход в онлайн формат.

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Первую волну заявок на финансовую помощь фонд разрабатывает, вскоре победителям перечислят деньги. Еще есть почти 300 млн грн.

Поэтому культурный фонд объявил дополнительный конкурс. Претендовать на денежную поддержку в миллион или 500 тыс. гривен от государства могут заведения из разных городов Украины. Заявки на участие можно подавать до 21 сентября.

Также в столичном центре современного искусства М17 презентовали выставку работ художника Виктора Сидоренко.

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