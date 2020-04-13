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Факты / Видео / Украина / Общество

Подвези медика на работу: как узнать нужное авто и сколько тратят водители

Волонтерство не газ — за него платить не надо. Три недели назад, когда в Украине остановился общественный транспорт, а позже начали выдавать спецпропуска на проезд, неравнодушные украинцы начали возить на работу медиков на собственных машинах.

Часто в соцсетях скептики писали, что это ненадолго, а оказывается на желание помочь врачам время не влияет. Три недели прошло, а движение Подвези медика не уменьшает активности.

Чтобы медики видели водителей издалека и могли подсесть даже если не оставляли заявки, водители цепляют наклейки. По Киеву с ними уже ездят более полутора сотен автомобилей. А врачей на всех – 17 тыс. Подробности в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие города остановили все виды транспорта.

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