Подводные маневры и воссоздание экстремальных ситуаций: второй день учений Sea Breeze

В Одессе продолжается второй день учений Sea Breeze 2019.

Военные шести стран – США, Великобритании, Румынии, Грузии, Латвии и Украины – отрабатывают подводные маневры. Всего в слаживании приняли участие 125 бойцов из 9 групп.

Читайте: В Одессе стартуют военно-морские учения Sea Breeze 2019

Водолазы в снаряжении с открытой схемой дыхания обследовали затонувший объект. Основным заданием стал поиск, идентификация и разминирование взрывоопасных предметов.

Также военные воссоздали экстремальные ситуации, которые могут происходить в реальной жизни.

К слову, Факты ICTV рассказывали об учениях НАТО в Балтийском море.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.