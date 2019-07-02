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Факты / Видео / Украина

Подводные маневры и воссоздание экстремальных ситуаций: второй день учений Sea Breeze

В Одессе продолжается второй день учений Sea Breeze 2019.

Военные шести стран – США, Великобритании, Румынии, Грузии, Латвии и Украины – отрабатывают подводные маневры. Всего в слаживании приняли участие 125 бойцов из 9 групп.

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Водолазы в снаряжении с открытой схемой дыхания обследовали затонувший объект. Основным заданием стал поиск, идентификация и разминирование взрывоопасных предметов.

Также военные воссоздали экстремальные ситуации, которые могут происходить в реальной жизни.

К слову, Факты ICTV рассказывали об учениях НАТО в Балтийском море.

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