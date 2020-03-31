Подвозят медиков и ремонтируют скорые. Как помогают волонтеры во время карантина

Разносят старикам продукты, чтобы те лишний раз не выходили из дома, ремонтируют автомобили медикам, бесплатно их привозят на работу и расселяют в гостинице. Помогать государству бороться с эпидемией, как и тогда, когда началась война, бросились волонтеры. Три истории о том, как люди объединились, чтобы спасти от беды.

Продукты, которые волонтер Татьяна понесет пенсионерке, приобрела и оставила в магазине жительница поселок Немешаево. Маленький магазинчик на время карантина стал одним из центров помощи для пожилых в поселке.

Киев, мини-отель. Диспетчер скорой Марина и санитарка Елена Ивановна уже несколько дней соседки. Однако, эти медики с началом карантина могли и не доехать на работу, так как живут за городом. Если бы их бесплатно не приняла к себе сеть мини-отелей.

Владимир привез на техобслуживание скорую. Ремонт стоит около тысячи гривен. Но на СТО скорую починили бесплатно. Еще и оплатили все расходные материалы. Здесь во время карантина тоже помогают медиками.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как волонтеры помогают пожилым людям пережить карантин.

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