Повышение выплат онкобольным и учителям – ответ Кабмина

С 15 октября батареи в украинских домах станут теплеть – официально стартует отопительный сезон – об этом сообщили сегодня в Кабмине. В то же время премьер отметил, что каждая область сама будет решать, когда именно включать тепло – в соответствии с температурой.

Киевлянам он пообещал горячую воду… уже скоро. Некоторые столичные жители не могут нормально помыться почти полгода. Все из-за перехода от одного поставщика электроэнергии к другому и 5-миллиардные долги. Правительство погасит из них более 700 миллионов.

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Еще 100 дополнительных миллионов пообещали онкобольным, которые должны лечиться за рубежом. Один человек, в ожидании помощи, в этом месяце уже умер. В бюджет изначально заложили только половину от необходимого. И нынешних денег хватит только на 30 человек из 90 в списке.

Но чиновники оправдываются: ищут, где могут. Ко всем денежным проблемам добавились еще претензии бюджетников. Долги перед ними на начало месяца – почти 3 миллиарда. Где-то их уже начали отдавать, а вот в западных областях, на Херсонщине и в столице, местные власти задолжала, преимущественно, перед медиками и педагогами. Дырку будут латать из государственного бюджета. А должников проверят аудиторы. В такой ситуации на повышение зарплат до 11 тысяч учителям надеяться в следующем году не стоит.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Кабмин ввел автофиксацию нарушений ПДД.

Опубликовано Октябрь, 03 в 17:21



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