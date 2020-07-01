Пик эпидемии не пройден: Степанов не исключил усиление карантина в Украине

Факты ICTV спросили у министра здравоохранения Максима Степанова о том, как распространяется коронавирусная болезнь в Украине, какие нормы наказания существуют за несоблюдение масочного режима и будет усиление карантинных мероприятий.

Министр заявил, что согласно проанализированной статистике за последние шесть недель количество больных коронавирусом начала резко расти.

Читайте: Минздрав допускает закрытие украинских курортов из-за коронавируса

Если шесть недель назад мы фиксировали около 2,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом, то сейчас эта цифра составляет более 6,8 тыс. Кроме того у нас увеличилось количество госпитализаций. С 749 их стало 1 410 за неделю. Именно поэтому мы подчеркиваем, что надо придерживаться правил от Минздрава, тем более, что они довольно легкие, — заявил Максим Степанов.

Министр прокомментировал и ситуацию с усилением карантина, и заявил, что такие действия будут проводиться только в тех областях, которые не соответствуют критериям поставленными в Минздраве.

У нас увеличивается количество занятых коек в некоторых регионах. До 50% в таких регионах как Закарпатье и Волынской области, а в некоторых более 40%. Поэтому мы не можем не обращать на это внимание, — пояснил министр.

По контролю за соблюдением карантина, Степанов пояснил, что сейчас задействованы все ресурсы в контролирующих органах, которые находятся в постоянных проверках и выписывают соответствующие штрафы.

Мы считаем, что контролировать карантин необходимо активнее, поскольку это важно для уменьшения роста заболеваемости коронавирусной болезни.

Министр добавил, что во многих украинских больницах нет компьютерных томографов, что затрудняет диагностирование Covid-19, но несмотря на это врачи могут диагностировать болезнь другим способом.

Также Степанов рассказал, что медицинская реформа предусматривает закупку необходимых приборов для медицинских учреждений.

В этом году мы планируем закупить компьютерные томографы для 210 опорных больниц, — заявил министр.

Украина введет дополнительные ограничения и вернется к жесткому карантину в случае осложнения ситуации с количеством больных Covid-19, которые нуждаются в госпитализации, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заверил, что является сторонником отмены любых ограничений, но это произойдет только в случае отсутствия новых больных коронавирусом.