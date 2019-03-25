Песенный конкурс Соловейко України: победители и выступления детей
Во Всеукраинском телевизионном детском песенном конкурсе Соловейко України ежегодно все больше участников.
Почти полтысячи участников и только каждый одиннадцатый дошел до финала. Победителей песенного конкурса Соловейко України наградил второй президент Украины Леонид Кучма.
Немало победителей конкурсов прошлых лет продолжили осваивать музыку и пение в высших учебных заведениях. Соловейко України стал для них путевкой на большую сцену. Некоторые теперь и сами в жюри.
В этом году рекордное количество участников – более 470.
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Основателем конкурса является президентский фонд Леонида Кучмы Украина. Все эти годы именно благодаря ему победители получают учебные стипендии, музыкальные инструменты, поездки за границу.
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