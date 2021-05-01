Пошла к российским берегам. Почему в Азовском море исчезает рыба

С Азовского моря исчезает рыба. Так считают рыбаки Мариуполя, которые выходят на местные пляжи с удочкой. Вспоминают, что 20 лет назад легко ловились тарань и судак. Теперь — едва клюет бычок. Однако ученые успокаивают, что пугаться нечего, меньше рыбы в Азовской акватории не становится.

В рыбоохране уверяют, что браконьеров сейчас почти нет. Ведь Азовское побережье Мариуполя контролирует не только их ведомство, но и полиция с пограничниками. И санкционированных промышленников с началом войны уменьшилось почти в четыре раза.

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30 промышленников остались на временно оккупированной территории. И только 12 из Донецкой области в настоящее время поставляют азовскую рыбу на украинские рынки. Одно из крупнейших — на Белосарайской косе.

Мариупольцы вспоминают, что раньше ловились судак и бычок. Теперь их нет. А вот тюльки осталось столько же. Но из-за холодной весны и она ловится хуже.

Сейчас ежедневно улов неодинаков. На количество рыбы влияют различные природные условия. А вот в Мариуполе рыбы крайне мало — из-за плохого влияние промышленных предприятий и судоходства на экосистему моря.

Почти дефицитными на украинском рынке стали судак, лещ, тарань, чехонь и селява. Они теперь водятся в основном у российских берегов, рядом с реками. Причина в осолонении моря. Более пресной среды требует и бычок.

Эксперты же уверяют, что рыбы в Азовском море меньше не стало, просто одни виды замещают другие — их в акватории почти 40. Однако ослаблять контроль за охраной воды не стоит. Ведь незаконный массовый вылов, как и загрязнения моря промышленностью, вредит экосистеме.

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