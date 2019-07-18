После дня рождения. Двух мальчиков засыпало в карьере, один погиб

Двух мальчиков засыпало песком на Ровенщине. Трое детей играли в песчаном карьере рядом с деревней Ясногорка. Налетела буря и внезапно произошел сдвиг. Наименьший застрял по колено. Поэтому, как можно скорее освободился и бросился в село за помощью. Его брата удалось спасти, а вот второго нашли уже мертвым.

Тело 11-летнего Максима искали все односельчане – и женщины, и дети, и полицейские, и спасатели. За это время нашли под песком ребенка мертвым. Накануне днем ​​погибший с товарищем попали под обвал песка на местном карьере. За день до гибели он праздновал день рождения.

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Когда откопали Федора, он уже посинел. Скорой доставили в Сарненской больницы. У ребенка ушиб позвоночника. Мальчик в сознании и общается с родными.

А вот погибшего товарища искали три часа. Глубокую воронку выкопали односельчане. Вызвали два экскаватора. До последнего верили, что найдут парня живым.

Максима нашли так, будто он присел на колени. С ним будут прощаться сегодня (18 июля). Полицейские же начали досудебное расследование по статье умышленное убийство. Это уже третий несчастный случай в северных районах Ровенской области, где во время сдвига песка погибает ребенок.

К слову, в Ровенской области детей засыпало песком в карьере – есть погибший.

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