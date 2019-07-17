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Факты / Видео / Украина

После полугода на фронте. Как встретили легендарную 93-ю бригаду Холодный яр

После шести месяцев на передовой легендарная 93-я отдельная механизированная бригада Холодный яр вернулась в расположение. Две с половиной тыс. военных защищали украинские земли на опасных участках фронта. Сейчас в Черкасской области – на полигоне пункта постоянной дислокации бригады – их встречают родные, друзья, уже демобилизованные военные и волонтеры, которые с начала войны помогали бригаде.

Каждый раз на ротацию к собратьям приезжает Владислав. В 93 бригаду пошел добровольцем в четвертую волну мобилизации. Вблизи донецкого аэропорта попал под обстрел, тяжелое ранение не разрешило продолжить службу. Сейчас с гордостью смотрит как на плац выносят флаг родной бригады.

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За службу из рук командира военные получают государственные награды.

Защищать восток страны 93-ая бригада отправилась еще в начале российской агрессии. Память семи погибших товарищей, почтили минутой молчания.

Впереди у бригады долгожданный отдых, чтобы уже через несколько месяцев военные вернулись на передовую – держать оборону тяжелых позиций.

К слову, реабилитация и обслуживание протезов: как НИИ протезирования ставит бойцов на ноги.

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