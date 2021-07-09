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Людмила Богданова |

После шести лет запрета: Путин разрешил россиянам летать в Египет

Россияне теперь могут летать в Египет. Президент РФ Владимир Путин отменил свой указ, запрещающий чартеры в эту страну.

Ограничения действовали шесть лет — с тех пор, когда в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет Когалымавиа, направлявшийся в Санкт-Петербург. Тогда в результате катастрофы погибли 224 человека.

Среди версий — и технические неисправности, и вмешательство самих российских спецслужб. Туроператорам Москвы посоветовали не летать в Египет, за исключением Каира.

В 2020 году указ не отменили из-за пандемии коронавируса, но сейчас египетские курорты могут снова переполниться туристами из России.

Катастрофа российского самолета в Египте

Катастрофа Airbus A321 российской компании Когалымавиа произошла в октябре 2015 года. Связь с воздушным судном оборвалась через 23 минуты после вылета.

Погибли все пассажиры и члены экипажа. Среди них — 219 граждан России, четверо украинцев и один белорус. Точную причину катастрофы пока не установили. Рассматривались варианты технической неисправности, взрыва внутри самолета и даже террористического акта.

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