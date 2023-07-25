После тяжелого ранения вернулся на фронт: история боевых медиков с передовой

Ангелина – боевой медик с позывным Мышь и его коллега Денис на псевдо Ангел служат в 72 бригаде. Прошедшей весной не пустила захватчиков в Киев. И вот уже год держит выжженный Угледар.

Мышь вывозит раненых с передовой на машине, которые назвали Маричкой. Наибольшее счастье для медика, когда 300 доживает до следующей точки эвакуации. Не всегда удается найти спасенных бойцов, чтобы узнать их судьбу. И потому так приятно, когда они сами иногда выходят на связь.

Но был однажды период, признается Ангелина, когда для нее работа стала невыносимой. Из-за физической усталости, когда выпадало покимарить только 20 минут в сутки. А особенно – из-за эмоционального истощения, когда вывозила убитых и раненых своих друзей – это тяжелее всего. Мышь в шутку рассказывает о несмешном. Как их таблетка чуть не опрокинулась. Или как ее группу накрыло кассетными снарядами.

Денис сейчас учит пехоту, как спасать собратьев в окопе. Он был боевым медиком первой линии. Пока сам не получил ранения под Бахмутом. Врачи установили инвалидность, хотели списать Ангела, но он отказался. Его родное Сватово в Луганской области ныне оккупировано. Рос сиротой в интернате. Вспоминает, убегал оттуда раз 10, чтобы найти родителей.

Ангелина работала фельдшеркой скорой помощи Сумской области. Подписанный три года назад контракт уже истек. Денис пришел на фронт в 16-м. Колебался, не скрывает. Потому что российская пропаганда изрядно мозги промывала. Ангелине приходилось оказывать помощь пленным россиянам. А еще пленные, это наш обменный фонд. И для девочки это личная история.

24 февраля Ангел перешел на украинский язык. Еще сложно, он старается. В Сватовом жить уже не хочет, но решил туда приехать после деоккупации. Ангелина хочет высшее образование. Мечтает стать врачом. Но это потом, после войны.

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