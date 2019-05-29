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После взрывов складов в Калиновке людям восстановили только окна и двери

Эвакуация людей при взрывах на арсенале боеприпасов – такие учения теперь уже ежегодно проводят в Калиновском районе после реальных событий, 26 сентября 2017 года. Тогда из-за пожара в военной части, где хранились тысячи снарядов – были разрушены градом и минами дома в пяти селах.

После взрывов только восстановили окна и двери.

6 автоматизированных пунктов для оповещения о чрезвычайной ситуации установят в Павловке, говорит председатель. Потому что в день взрывов ни одна сирена не сообщили о беде. Относительно компенсаций – единственная надежда на областной бюджет.

После взрывов учения по гражданской защите проводят теперь каждый год. Но в администрации соглашаются, тренировки не вернут людям дома. И обещают на восстановление найти деньги.

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Пострадавшие от взрывов на арсенале надеются на богатый областной бюджет. И на то, что их дома таки восстановят.

Напомним, на Харьковщине из-за взрыва снаряда погиб мужчина – он бросил в костер боеприпас, найденный на огороде.

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