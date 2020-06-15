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Послекарантинное открытие КПВВ с Крымом: много таксистов и без ажиотажа

Накануне Украина возобновила работу контрольно-пропускных пунктов на админграницах с оккупированным Крымом. Правда, чтобы попасть на материковую часть страны путешественники вынуждены сделать свой карантинный выбор.

Пункты пропуска на границе с оккупированным Крымом возобновили свою работу в ночь на воскресенье. Пограничники говорят: отсюда движение на полуостров не имеет никаких карантинных ограничений. Однако, люди, которые направляются на материк должны выбирать: установить мобильное приложение Дій удома и самоизолироваться, или пойти на обсервацию в местной районной больнице.

Правда, послекарантинное открытие КПВВ никакого ажиотажа среди путешественников не вызвало. Чуть больше чем за сутки админграницу возле Чонгара пересекло только с полторы сотни человек.

Больше всего на оживление движения через пункты пропуска сейчас ждут таксисты, которые отныне собираются неподалеку КПВВ. Обещают умеренные цены и жалуются, что туристов совершенно нет.

14 июня все три контрольные пункты на границе с Крымом заработали в обычном режиме.

Пункты пропуска на границе с Крымом были закрыты с 17 марта. К полуострову пропускали только граждан Украины, проживающих в Крыму. Оттуда могли ехать украинцы, живущие на материке. Их отправляли на двухнедельную обсервацию в местные больницы.

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