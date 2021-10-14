Песни, танцы и шутки: Дизель Шоу возвращаются с новой программой

Артисты Дизель Шоу вернулись с новой программой. Актуальные песни, зажигательные танцы и меткие шутки — всего этого стало еще больше.

К подготовке нового материала команда отнеслась крайне ответственно. Именно поэтому каждый зритель должен найти что-то для себя. А уже завтра, 15 октября, есть прекрасный повод собраться перед телевизорами.

— Поскольку 15 число выходной день, то мы решили сделать его не просто выходным, а праздничным! Поэтому будет премьера, новые номера, которые ждут наши зрители. За это спасибо огромное, — сказал актер Дизель Шоу Егор Крутоголов.

Придаст разнообразия шуткам и новая актриса Юлия Мотрук, которую в коллективе уже ласково называют Мотря. Юмористка, уверяют ее коллеги, быстро влилась в их команду.

— Мы когда то очень давно сошлись на творческих началах, и я ждала, когда Юля присоединится. И вот она присоединилась к Дизель Шоу. Мне она нравится как актриса. Я надеюсь, что наш зритель полюбит ее, — сказала участница Дизель Шоу Виктория Булитко.

В свою очередь, актер Александр Бережок призвал всех смотреть новую программу от юмористического шоу.

— Друзья, я вас поздравляю! Завтра премьера у нас, смотрите ICTV, смотрите Дизель Шоу. Веселитесь и отдыхайте! Мы вас любим, — сказал он.

Премьера нового сезона Дизель Шоу уже 15 октября на телеканале ICTV в 20.10.

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