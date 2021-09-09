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Дарина Реготун |

Песню Макса Барских будут включать перед началом полета в SkyUP

Компания SkyUP начала сотрудничество с артистом Максом Барских. Певец уже записал песню Just Fly и выпустил клип на нее, после которого униформа бортпроводниц стала обсуждаемой на всех уровнях.

Теперь авиакомпания будет включать трек в самолетах перед началом каждого полета. Поэтому песня в прямом смысле будет летать по миру. Артист счастлив, потому что работал тщательно и с живым бэндом.

— Я так сильно кайфовал от процесса работы с живыми музыкантами. Теперь весь мой будущий альбом будет основан на живом звучании, — говорит артист.

В авиакомпании SkyUP говорят, что песню выбрали неслучайно. Ведь она возвращает ту жажду приключений и путешествий, которая потерялась из-за ситуации в мире.

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