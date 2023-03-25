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Пот артиллерии бережет кровь пехоты: как украинские военные выжигают оккупантов под Бахмутом

Олег Корниенко Журналист Факты ICTV

Оккупанты не оставляют попыток взять Бахмут, несмотря на то, что истощаются и теряют здесь много своей живой силы.

Параллельно с пехотными штурмами разбивают снарядами город. Но и наши не молчат.

Чем ближе к линии фронта, тем чаще на горизонте появляются ужасные виды.

Донецкая земля горит и взрывается от вражеского железа. Украинский Бахмут россияне превращают в сплошное пепелище.

Окутанный густым дымом город бьется в уличных боях. Но захватить Бахмут врагу не дают. Артиллеристы уничтожают россиян еще на подступах.

В настоящее время на Бахмутском направлении фактически не утихают артиллерийские дуэли. Работают как вражеские САУ, так и наши.

За считанные минуты бойцы в сторону врага выпускают четыре 122-миллиметровых снаряда.

Одни уничтожают вражеский минометный расчет, другие – живую силу оккупантов. Своей работой нацгвардейцы довольны.

– Ощущения очень положительные, я вам скажу. Потому что зная оккупантов, что они делают, и что делали, когда заходили в Киев. И что они наделали горя, как говорится, нашим украинцам, — рассказывает Игорь, боец бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ.

Бок о бок ребята прошли год войны. Сначала защищали Киевщину, потом побывали в аду под Рубежным и Северодонецком, а теперь уничтожают россиян на Бахмутском направлении.

За это время они отшлифовали свое мастерство, но и враг тоже сделал выводы.

– Хотя они и говорят, что очень мало БК, но как только начинает темнеть, их арта просыпается. Может, привозят БК им, не знаю. И начинают ответ давать, – добавил Гуру, боец бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ.

И хотя у россиян преимущество по количеству в живой силе и снарядах, украинские воины прилагают титанические усилия, чтобы не пропустить дальше это нашествие.

Выжигают оккупантов точечно. Каждый снаряд должен падать в цель.

В настоящее время бригада быстрого реагирования Рубеж не только держит оборону на подступах к Бахмуту, но и готовится к освобождению территорий.

В свои ряды принимает добровольцев, готовых сначала учиться по натовским стандартам военного мастерства, а затем деоккупировать украинские земли.

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