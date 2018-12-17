Полметра снега, смерть ребенка и бешеные пробки: непогода в Украине

В западных областях насыпало так, что коммунальные службы не справляются. Дороги стали в пробках, из некоторых поселков вообще выехать невозможно.

В центре страны пока без больших снегов, но здесь обещают сильные морозы, потеплеет только ближе к выходным.

Настоящий снежный коллапс случился в западных областях – выпало до 30 см снега. В горах до полуметра. Переметы и пробки на дорогах привели к массовым опозданиям людей на поезда. Часто люди просто выходили из маршруток и пешком добирались до населенных пунктов.

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Трагедией завершились зимние развлечения для 15-летнего буковинского школьника. Подростки катались на санках, привязанных к авто. На повороте сани с силой ударились в бетонный отбойник, мальчик от травм скончался в больнице.

На Волыни только за сегодня спасатели из снежных заносов вытащили 2 машины скорой помощи, 2 рейсовых автобуса, 4 грузовика, произошли десятки аварий.

В пробках остановился Луцк и Львов. Длинные очереди из машин, каша из земли и снега на тротуарах и маршрутки не по графику. И хотя кое-где можно увидеть дворников с лопатой, все же горожане жалуются: работы тех – не видно.

За несвоевременно расчищены пути патрульные будут наказывать тех, в чьем подчинении эти дороги. Штрафы – от тысячи гривен.

Спасатели призывают водителей не спешить и соблюдать дистанцию, а пешеходов – не выбегать на дорогу, даже на зебре.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали подробный прогноз погоды на День Святого Николая.

Опубликовано Декабрь, 17 в 21:38



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