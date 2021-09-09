Северный поток-2: названа вероятная дата запуска газопровода

Уже с 1 октября этого года российский газовый монополист Газпром планирует начать подачу газа через свой скандальный газопровод Северный поток-2.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Транспортировку начнут с участка, который ведет в Германию.

Впрочем, когда газ попадет оттуда в европейскую сеть, зависит от немецкого регулятора.

Северный поток-2 должны были запустить еще в 2019 году. Однако этого не произошло благодаря американским санкциям.

Процесс заметно активизировался после того, как в мае этого года Вашингтон – ради сотрудничества с Германией – некоторые ограничения отменил.

Северный поток-2 (Nord Steam-2) – это проект газопровода из России в Германию через Прибалтику, общая длина которого составляет более 1200 км. Газопровод будет способен транспортировать около 55 млрд кубометров газа в год.

Как отмечал министр энергетики Украины Герман Галущенко, даже после запуска Северного потока-2 наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд куб. м.

1 сентября этого года президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ввести новые санкции против РФ, если Кремль попытается использовать Северный поток-2 как экономическое оружие.

В конце августа США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода.

Действующий контракт на транзит через Украину завершится в 2024 году.

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