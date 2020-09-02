Северный поток-2 нужно достроить несмотря на санкции США — Меркель

Ангела Меркель защищает российский проект Северный поток-2 даже несмотря на санкции Соединенных Штатов.

Меркель назвала введенные Вашингтоном ограничения, выходящие за пределы территории США, неправомерными.

Санкции США против Северного потока-2

США внесли в проект своего оборонного бюджета новые санкции против газопровода, которым Кремль хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Его должны были запустить еще в прошлом году, но из-за санкций строительство затягивается.

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