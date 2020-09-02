Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Северный поток-2 нужно достроить несмотря на санкции США — Меркель

Ангела Меркель защищает российский проект Северный поток-2 даже несмотря на санкции Соединенных Штатов.

Меркель назвала введенные Вашингтоном ограничения, выходящие за пределы территории США, неправомерными.

Санкции США против Северного потока-2

США внесли в проект своего оборонного бюджета новые санкции против газопровода, которым Кремль хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Его должны были запустить еще в прошлом году, но из-за санкций строительство затягивается.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Европа вынуждена вести переговоры с Путиным, потому что Лукашенко отказывается — Меркель
Европа вынуждена вести переговоры с Путиным, потому что Лукашенко отказывается — Меркель
Меркель заявила Путину, что власти Беларуси должны отказаться от насилия
Меркель заявила Путину, что власти Беларуси должны отказаться от насилия
Не отвечает национальным интересам: Украина прекращает действие еще одного соглашения с Россией
Не отвечает национальным интересам: Украина прекращает действие еще одного соглашения с Россией
24 страны ЕС подписали ноту протеста против санкций США по Северному потоку-2
24 страны ЕС подписали ноту протеста против санкций США по Северному потоку-2
Партнер Газпрома впервые допустил провал проекта Северный поток-2
Партнер Газпрома впервые допустил провал проекта Северный поток-2
Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за Северного потока-2
Польша оштрафовала Газпром на $57 млн из-за Северного потока-2
Сенат США одобрил санкции против Северного потока-2
Сенат США одобрил санкции против Северного потока-2
Конгресс США одобрил ужесточение санкций против Северного потока-2
Конгресс США одобрил ужесточение санкций против Северного потока-2

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка