Северный поток-2 и закон о деолигархизации: что обсуждают на YES Brainstorming 11 сентября

Газовые баталии развернулись 11 сентября на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), который проходит в Киеве. Северный поток-2 — что мы имеем кроме слов — тема дискуссии. Участники проанализировали заявление США и Германии о поддержке Украины. И говорят, пока это лишь декларация. Тогда как Россия уже сейчас использует газ как оружие и против Украины, и против Европы.

Амос Хохштайн старший советник по энергетическим вопросам Госдепартамента США, а в прошлом независимый директор Нафтогаза ярый критик Северного потока-2. В эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал, он настаивает, что Вашингтон прекрасно понимает, что Северный поток-2 это плохая сделка. Но США с Германией готовы ввести санкции, если Москва использует газ как оружие.

Но и украинцев так и всю Европу он уверяет, что Украина точно может рассчитывать на поддержку Белого Дома.

Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко подчеркивает, Россия уже шантажирует Европу — сокращает поставки и поэтому цена на газ уже выросла до $700. Кроме того, Северный поток-2 пока не выполняет требований европейских законов — владелец трубы не должен быть и владельцем газа. Поэтому шантаж в дальнейшем будет расти.

Глава офиса президента Андрей Ермак призывает включить вопрос газа в нормандские переговоры. Ведь действующий газопровод — это предохранитель от российского вторжения. Тем более вчера заявила Виктория Нуланд, США готовы присоединиться к переговорам. Андрей Ермак настаивает, Россия уже использует газ как оружие против Украины.

Еще один вопрос — Закон о деолигархизации признали, что он несовершенен и его нужно доработать, чтобы он соответствовал Конституции Украины. Стоит отправить документ на изучение Венецианской комиссии. Кроме того, развивать антимонопольное законодательство, чтобы никто не влиять на экономику и политику нашего государства.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, со своими предостережениями обратилась уполномоченный по правам человека Людмила Денисова и оппозиционные фракции. Они попросили отправить документ на экспертизу Венецианской комиссии.

Форум YES Brainstorming в Киеве 11 сентября

11 сентября 2021 года в Киеве проходит форум YES Brainstorming, организованный Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука. Все дискуссии транслируются онлайн.

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