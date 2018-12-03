Северный поток 2: как Россия пытается изолировать украинскую газотранспортную систему

Пока мировое сообщество осуждает очередное проявление российской агрессии против Украины, Газпром продолжает реализацию своей давней диверсии – изоляции нашей газотранспортной системы. Ранее стратегическая транзитная труба Украины транспортировала в Европу более 140 млрд кубов российского газа. Сейчас же объемы вдвое меньше. И тех скоро не станет.

В Нафтогазе признают: Газпром целенаправленно обходит украинскую ГТС. Уже нынешние объемы транзита для нас убыточны.

Хуже всего, что обойти Украину с флангов Газпрому помогает Европа, в частности Германия. Там Северный поток-2 называют исключительно бизнес-проектом и уверяют: транзит через Украину сохранится. А обходные трубопроводы якобы нужны, чтобы удовлетворить растущий спрос. Но в эту версию не верят даже в самой Германии.

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Официальный Киев на самом высоком уровне уговаривает европейцев опомниться и остановить обходные газопроводы. Ведь в итоге монополия Газпрома ударит не только по Украине, но и по ЕС.

Но европейцы как будто не слышат. Западные компании укладывают трубы для Газпрома. Шанс остановить процесс появился только после захвата Россией украинских моряков. По крайней мере в проекте доклада об отношениях с Москвой Европарламент призывает остановить строительство Северного потока-2. Параллельно на проект давят США. Там готовы применить санкции к европейским подрядчиков Газпрома.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Трамп может остановить Северный поток-2.

Опубликовано Декабрь, 03 в 17:02



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