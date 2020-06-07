Полгода без мяса и хлеб в долг. Психиатрическая больница на Львовщине на грани выживания

Психиатрическая больница на Львовщине на грани выживания. Здесь на одного человека в день на питание с трудом находят 12 гривен, а должно быть 200. Пациенты с января не кушали мяса и рыбы, а хлеб приходится брать в долг.

С апреля начался второй этап медреформы и больница получает ограниченное финансирование. Денег едва хватает на хлеб и крупы. Единственная помощь от волонтеров.

Если бы не помощь, то уже с 4 июня пациенты Львовской областной психиатрической больницы сидели бы на одной воде. Медики через соцсети обратились с просьбой помочь больнице. Откликнулись неравнодушные, которые привезли несколько мешков круп, макарон и овощей, однако и этих запасов хватит ненадолго.

Сейчас здесь лечится 383 пациента. Лекарства всем тоже не хватает.

Так как 1 апреля начался второй этап медицинской реформы, то финансирование больницы, как и других медучреждений, осуществляет Национальная служба здоровья. Хотя в больнице почти 200 больных — это люди, которых должен финансировать город, поскольку они попадают в категорию социально защищенных государством. Однако денег катастрофически не хватает, признается руководитель учреждения.

Не только во Львове такие проблемы. 150 медиков Киевской психиатрической больницы, 27 апреля, вышли на митинг. В администрации больницы говорят, что им придется сократить треть сотрудников из-за введения второго этапа медицинской реформы.

Врачи говорят, что если будет сокращено около 450 сотрудников — психиатрическая больница будет уничтожена.