Полгода без зарплаты: хлебокомбинат на Тернопольщине на грани банкротства

На Тернопольщине государственный хлебокомбинат не платит работникам с декабря. Руководство пообещало провести сокращение и тогда найти деньги на выплаты. Однако людей уволили, а зарплат до сих пор нет. Отстаивать справедливость работники пошли в суд.

10 июня должны сократить еще более двадцати работников. Без согласия профсоюза. Это незаконно, убеждены люди. Они обращались в областной отдел труда и прокуратуру. Там ничем не помогли.

Зарплату не платят, потому что мельница полгода не работает, объясняет директор Денис Мартыненко. Его назначили в январе. С тех пор продолжается сокращение не только работников, но и расходов. Говорит, государственное предприятие доводили до банкротства, чтобы перепродать своим. Таким образом, компания нанесла государству 10 млн грн убытков.

Проблема с зарплатами не только в Черткове. В луцком отделении работникам задолжали с сентября. Государственная мельница не может конкурировать с частными, ведь большинство из них работает за наличные и в тени. А это совсем другие затраты на производство, социальные гарантии работникам и расчеты с заказчиками.

Местные чиновники сетуют, что работа комбината сокращают, и нет поступлений в бюджет. Зато выводить из тени предприятия, где до сих пор официально работают единицы, не спешат.

Проблемы не только в этой сфере. Психиатрическая больница на Львовщине на грани выживания. Здесь на одного человека в день на питание с трудом находят 12 гривен, а должно быть 200. Пациенты с января не кушали мяса и рыбы, а хлеб приходится брать в долг.

Так как 1 апреля начался второй этап медицинской реформы, то финансирование больницы, как и других медучреждений, осуществляет Национальная служба здоровья. Хотя в больнице почти 200 больных — это люди, которых должен финансировать город, поскольку они попадают в категорию социально защищенных государством.

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