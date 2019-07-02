Полсотни населенных пунктов без света, вырванные деревья: непогода на Ровенщине

На Ровенщине пронесся ураган. Сорваны крыши и повалены деревья. Стихия бушевала в четырех северных районах и нанесла немало вреда.

Буквально за 10 минут сильный ветер выкорчевал из земли деревья и пообрывал воздушные линии электропередач. Без света остались почти полсотни населенных пунктов. В Ровно деревья упали на автомобили, освобождать их помогали спасатели.

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Грозы со шквалами почти по всей территории Украины обещают синоптики и в течение дня. Штормовое предупреждение второго, оранжевого уровня, объявили во всех областях, кроме южных. Ожидаются шквалы от 15-20 до 30 м/с.

Содержится и чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кое-где температура воздуха достигнет 38 градусов. Во всех областях, кроме северных и западных, жарко будет до 5 июля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Харьковской области из-за непогоды погиб человек, еще двое в реанимации.

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