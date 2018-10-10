Полсотни нарушений за 4 часа: на Николаевщине протестировали радары TruCam

На Николаевщине тестируют новый радар. Американское лазерное устройство ТРУ КАМ простое в использовании, четко фотографирует модель и номер авто нарушителя. А еще прибор защищен от вмешательства.

О видеофиксации предупреждает специальный знак. А патрульные должны стоять у служебного автомобиля с включенными синими маячками. Поэтому у водителей есть время притормозить. На этот раз прибор испытывали в селе Нечаянное, здесь скорость ограничена и радар настроили на 70 километров в час. И за первые 4 часа патрульные зафиксировали более полусотни нарушений. Водители признаются – отвыкли контролировать скорость. И одобряют нововведение.

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Пока на Николаевщине работает только один ТРУ КАМ. К концу месяца область получит еще несколько приборов. Всего в Украине их будут использовать на 21 трассе.

За превышение скорости нарушителей пока только предупреждают. А уже с 15 октября любителей-гонщиков ждут штрафы – первый за превышение скорости 255 гривен, второй и последующие вдвое больше. Оплатить можно будет на месте – у патрульных есть специальные терминалы.

К слову, Факты ICTV рассказывали об эффективности TruCam

Опубликовано Октябрь, 10 в 22:15



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