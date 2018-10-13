Полсотни участников и спасение жизни: соревнования медиков в Днепре
По легенде – в заброшенном доме живут неблагополучные родители, они на несколько дней оставили детей одних дома. Мальчик внезапно начинает задыхаться. Медики оперативно оказывают помощь и определяют диагноз.
А на соседней локации фельдшера спасают мужчину с сердечным приступом. Должны справиться максимум за 10 минут.
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В командах – фельдшеры, медсестры и водители – всего 48 участников. Днепропетровщину этого года представляли шесть профессиональных бригад и две студенческие – от медицинской академии и колледжа.
На Днепропетровщине лучшую команду скорой помощи определяют уже девятый год подряд.
На этот раз на соревнования приехали медики из Беларуси. Говорят, чтобы научиться новому, в частности работать с минно-взрывными травмами.
К слову, сложнее, чем в Калифорнии: в Одессе провели первые в Украине соревнования по серфингу.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!