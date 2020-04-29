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Факты / Видео / Украина / Общество

Полуторагодовалую украинку доставили в Италию для трансплантации печени

Пандемия коронавируса — это еще то испытание для тех, кто борется с другой смертельной болезнью и нуждается в срочном лечении за рубежом. Воздушное пространство между государствами закрыто, украинцам не рекомендуют пересекать государственную границу. А для спасения у больного считанные недели. И все же семье полуторагодовалой Софии Кулинич из Фастова повезло вылететь в Палермо.

Четыре месяца всей страной ей собирали деньги на трансплантацию печени. Средств, которых не хватало, а также стоимость медицинского борта, доставившего девочку на лечение, оплатил известный меценат Андрей Мацола.

Как провожали маленькую украинку — смотрите в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали об уникальной операции по пересадке костного мозга в Украине.

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