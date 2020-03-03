Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Полтора часа лез по горячей трубе! На Львовщине школьник спас собаку

На Львовщине 13-летний школьник, рискуя собственной жизнью, спас четвероногого.

Собака застряла в заброшенной теплотрассе и не могла выбраться самостоятельно. Ее хозяйка начала просить помощи у прохожих. Максим Василишин не остался равнодушным.

Чтобы добраться до хвостатого, парню пришлось полтора часа лезть по горячей трубе. За храбрый поступок школьника наградили спасатели и даже пригласили к ним на работу.

Подробности смотрите в сюжете Мирославы Прокопюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Казатине старшеклассники спасли жизнь мужчине.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей
В селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей
Умный мусорник. Школьник из Днепра разработал систему контроля баков с отходами
Умный мусорник. Школьник из Днепра разработал систему контроля баков с отходами
10 км через горы, лес и снега: как дети ходят в школу на Верховинщине
10 км через горы, лес и снега: как дети ходят в школу на Верховинщине
Вытащили из ледяной воды. В Казатине старшеклассники спасли жизнь мужчине
Вытащили из ледяной воды. В Казатине старшеклассники спасли жизнь мужчине
Петанг, фрисби и флорбол: какие виды спорта хотят внести в школьную физкультуру
Петанг, фрисби и флорбол: какие виды спорта хотят внести в школьную физкультуру
Четверть школьных меню не соответствует нормам – Госпотребслужба
Четверть школьных меню не соответствует нормам – Госпотребслужба
В Луцке из-за аварийных помещений родители не пускают детей в школу
В Луцке из-за аварийных помещений родители не пускают детей в школу
Старый и почти не видит: как живет и выглядит пес, из-за которого разгорелся скандал с коммуналкой
Старый и почти не видит: как живет и выглядит пес, из-за которого разгорелся скандал с коммуналкой

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка