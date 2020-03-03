Полтора часа лез по горячей трубе! На Львовщине школьник спас собаку

На Львовщине 13-летний школьник, рискуя собственной жизнью, спас четвероногого.

Собака застряла в заброшенной теплотрассе и не могла выбраться самостоятельно. Ее хозяйка начала просить помощи у прохожих. Максим Василишин не остался равнодушным.

Чтобы добраться до хвостатого, парню пришлось полтора часа лезть по горячей трубе. За храбрый поступок школьника наградили спасатели и даже пригласили к ним на работу.

Подробности смотрите в сюжете Мирославы Прокопюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Казатине старшеклассники спасли жизнь мужчине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.