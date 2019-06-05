Плачут и женщины, и мужчины: похороны 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком

Переяслав-Хмельницкий прощается с 5-летним Кириллом, который погиб от пули правоохранителей. Пьяные полицейские ранили ребенка 31 мая. Третьего июня мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.

5 июня Кирилла похоронили в родном городе.

С самого утра на улицах было очень людно. Сначала маленького Кирилла отпел священник, кроме родственников пришло много горожан.

Родня убита горем, бабушке пришлось вызвать скорую помощь. Плакали не только женщины, но и мужчины, всего около 200 человек. Пришли и полицейские.

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Ситуация в городе стабилизировалась. Митингов больше не планируется, 200 правоохранителей, которые приехали из Киева, вернулись обратно.

Напомним, что 31 мая Иван Приходько и Владимир Петровц ранили 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком. 3 июня мальчик умер в больнице.

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