Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Взрывы во временно оккупированном Севастополе;

— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок в Донецкой области;

— СБУ сообщила о подозрении оккупанту, убивавшему мирных жителей Бучи;

— Расследование громкого дела Майдана завершено — ДБР;

— Кризис в Конгрессе США;

— Михаил Федоров поделился успехами украинских дронов;

— Продавали волонтерам несуществующие автомобили: Офис Генпрокурора разоблачил преступную схему мошенников;

— Ветераны на протезах поднялись на Говерлу, чтобы собрать деньги собратьям;

— Белые ангелы наткнулись на вражеский огонь в Авдеевке;

– В Украине разработали плащ-невидимку для военных.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:00 (04.10.2023).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь