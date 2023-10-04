Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
— Взрывы во временно оккупированном Севастополе;
— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок в Донецкой области;
— СБУ сообщила о подозрении оккупанту, убивавшему мирных жителей Бучи;
— Расследование громкого дела Майдана завершено — ДБР;
— Кризис в Конгрессе США;
— Михаил Федоров поделился успехами украинских дронов;
— Продавали волонтерам несуществующие автомобили: Офис Генпрокурора разоблачил преступную схему мошенников;
— Ветераны на протезах поднялись на Говерлу, чтобы собрать деньги собратьям;
— Белые ангелы наткнулись на вражеский огонь в Авдеевке;
– В Украине разработали плащ-невидимку для военных.
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