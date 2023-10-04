Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— Взрывы во временно оккупированном Севастополе;

— Два миномета и состав БК — оккупанты проиграли поединок в Донецкой области;

— СБУ сообщила о подозрении оккупанту, убивавшему мирных жителей Бучи;

— Расследование громкого дела Майдана завершено — ДБР;

— Кризис в Конгрессе США;

— Михаил Федоров поделился успехами украинских дронов;

— Продавали волонтерам несуществующие автомобили: Офис Генпрокурора разоблачил преступную схему мошенников;

— Ветераны на протезах поднялись на Говерлу, чтобы собрать деньги собратьям;

— Белые ангелы наткнулись на вражеский огонь в Авдеевке;

– В Украине разработали плащ-невидимку для военных.

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