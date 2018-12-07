Платежки, реформы и субсидии: Гройсман ответил на вопросы, волнующие украинцев

Пленарную неделю депутаты завершили часом вопросов к правительству. Сначала о работе новообразованного Министерства по делам ветеранов подробно рассказала его руководитель. Ирина Фриз назвала несколько первоочередных задач, а одна из главных – создание электронного реестра ветеранов. Чтобы знать: сколько людей, какие льготы и помощь они должны получать от государства.

Больше всего вопросов было к премьеру. Владимира Гройсмана спрашивали обо всем: цену на газ, субсидии, пенсии, ремонты дорог, реформы образования и медицины и даже о ситуации с железнодорожными билетами.

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Премьер напомнил: повышение пенсий военнослужащим будет уже с января 2019-му, а для всех граждан впервые в истории пенсии автоматически пересчитают в марте. Также в следующем году чиновники проведут монетизацию субсидий.

А еще глава правительства заявил, что планирует провести масштабную проверку газовых компаний поставщиков голубого топлива, ибо те часто присылают платежки с завышенными показателями.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что правительство уволило руководительницу Гослекслужбы.

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