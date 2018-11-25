Плати или возвращайся! Из-за закона о евробляхах на Волыни образовались километровые пробки

На Волыни километровые очереди образовались еще с ночи сразу на двух пунктах пропуска – в Ягодине и Устилуге. Люди на въезд в Украину ждут еще с ночи. Говорят, такая ситуация через новый закон – согласно нормам, граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство на еврономерах в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей.

Люди не знают, что делать. Не имеют четких инструкций и таможенники. Поэтому пункты пропуска переполнены, люди заблокировали пункт пропуска Устилуг – требуют у таможенников разъяснений.

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Черновицкая область, пропускной пункт Порубное на границе с Румынией. У людей забрали паспорта и всю ночь держали на морозе. Пересечь границу могли только румыны.

Таможенники бессильны. Объясняют людям, что изменить ничего не могут, такие правила. Объясняют, первый автомобиль можно ввезти бесплатно, но за 30 дней зарегистрировать в ГАИ.

В то же время на всех украинских пунктах пропуска на выезде в европейские страны исчезли очереди, сообщают пограничники. Лишь кое-где оформления ждут по несколько машин.

К слову, митинг евробляхеров: активисты перекрыли пункты пропуска на западе Украины.

Опубликовано Ноябрь, 25 в 17:08



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