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Плати, сколько захочешь: рестораны Львова провели необычную акцию

Не обращай на сумму в чеке – а плати сколько считаешь нужным. Во Львове ряд предприятий общественного питания провели акцию открытый чек.

Обед. Вблизи ресторанчиков необычная толпа. На входной двери специальные наклейки. На столиках – предупреждение. Ешьте, пейте вволю. Чек вам принесут стандартный. Но платить будете … по совести. То есть, сколько сочтете нужным.

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Привычные цены только на алкоголь. Такому доверии официантов посетители удивляются. Сначала даже теряются – возможно, их разыгрывают. Впрочем, через несколько минут подхватывают волну добра.

Такие акции популярны в Европе. Там рестораны оставляют открытый чек на два-три дня. Во Львове волна добра погасла сразу после обеда. Учреждения побоялись банкротства. Более половины посетителей не только не платили суммы, указанные в чеке, а давали вдвое меньше, иногда даже копейки.

К слову, Факты ICTV рассказывали, что в ресторане Харькова произошла драка.

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