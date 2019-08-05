Пляж смерти в Чернигове: чем опасен Золотой берег

Только с начала лета на водоемах утонули более 300 человек. В Чернигове с начала купального сезона утонули трое несовершеннолетних. Все – вблизи местного пляжа Золотой берег, который в этом году капитально отремонтировали.

Горожан удивляет, что количество смертей на воде выросло именно этим летом. Ведь перед началом купального сезона пляж отремонтировали. Берег выровняли и сделали более пологим, намыли и привезли песок, построили волнорезы.

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После нескольких детских смертей на воде, пляж Золотой берег несколько раз обследовали специальным прибором – эхолотом, а водолаз метр за метром осматривал дно.

Больших ям при обследовании водолазы не нашли. Но предупреждают, река переменная и опасна. Рассказывают также об изменении течения после реконструкции пляжа.

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, спасатели постоянно дежурят на пляжах. Разъясняют правила безопасности.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, где в Киеве можно купаться.

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