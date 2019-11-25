По 60 комнат, с башнями и саунами: невероятные дома в селе Нижняя Апша

Закарпатское село Нижняя Апша впечатляет невероятными домами. Имения – гигантские, похожие на дворцы, с башнями и колоннами. В самых больших домах по 60 комнат.

Селяне уверяют, деньги на такое жилье имеют от заработков за рубежом. Сводят их, потому что заботятся о будущем детей и внуков.

Каждый дом больше, чем у соседа. Иначе – позор.

Одинаковых домов здесь нет. Каждый в несколько этажей с фигурными крышами, некоторые с башнями. Есть бассейны, сауны и фонтаны, целые оранжереи и изысканные статуи. Внутри хрустальные люстры, дубовая мебель, кожаные диваны. Всем этим местные гордятся, но чужих в дворцы не пускают.

Примечательно, что живут люди не в этих хоромах, а в меньших домах рядом. Их называют летними кухнями. Дворцы открывают для гостей несколько раз в год по большим праздникам.

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В селе есть школа, больница, множество магазинов и аптек так же помпезного вида. Здесь строят просторный сад – за 18 млн грн. Половина денег – из сельского бюджета.

Нижняя Апша в двух километрах от границы с Румынией. Там, а также в соседних селах, таких нарядных домов нет. Сводят их только здесь. И обязательно хотя бы на кирпич выше, чем у соседа. Так эти люди самоутверждаются.

К слову, в Запорожье создали крупнейший в стране мурал. Гигантская уличная картина размером в 800 м² появилась на территории местного каменного карьера.

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