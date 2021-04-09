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Факты / Видео / Украина / Общество

По Украине начались военные учения теробороны, готовят к возможному нападению РФ

С начала российской агрессии на Востоке в Украине начали формироваться батальоны территориальной обороны. Сейчас их задача — защищать от диверсантов или регулярных частей противника свою территорию.

Обострение на передовой и скопление вражеского войска у границы заставило оперативное командование Восток объявить внеплановые месячные сборы подразделений теробороны.

Опытные бойцы будут освежать память, а новобранцы — знакомиться с оружием.

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Одно из самых главных в обучении, конечно, прицельная стрельба. Несмотря на то, что на собрании немало новобранцев — поблажек на полигоне офицеры никому не делают.

Офицеры говорят, пока три сотни запорожских тероборонцев будут на собрании, за ними сохраняется гражданское рабочее место и зарплата.

Силовое освобождение Донбасса

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак опроверг обвинения России, что Украина готовит наступления на Донбассе.

По его словам, эту информацию распространил Кремль, чтобы дискредитировать Украину на международной арене, создать панику на оккупированных территориях и продвигать свои гео-стратегические интересы.

Хомчак отметил, что Украина рассматривает политико-дипломатический сценарий урегулирования ситуаций, однако в случае обострения — готова дать врагу адекватный отпор.

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