Увидела разрушенную Мрию: наблюдательный совет YES посетил руины Киевщины

Ялтинская европейская стратегия состоится в сентябре в Киеве.

В этом убежден ее основатель Виктор Пинчук. В настоящее время он пригласил в Украину представителей Наблюдательного Совета. Это бывшие лидеры ведущих государств мира, которые, без преувеличения, являются адвокатами Украины.

Начали с визита на Киевщину — с осмотра остатков нашей Мрии, Бородянки и Бучи, ставших свидетелями массовых военных преступлений россиян. Все убеждены: война обязательно закончится нашей победой, а еще – членством в ЕС, ведь мы, как никто другой, доказали, что более чем достойны этого.

Владимир Лешев провел гостям экскурсию на аэродроме. Здесь россияне уничтожили до полутора десятков наших самолетов. Но с победой у врага не сложилось. Киевскую, Черниговскую и Сумскую области наши военные освободили в начале апреля и продолжают яростно сражаться на востоке и юге.

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер признает:

Запад ошибался, когда оставлял страны без защиты перед Россией. Сейчас Европе следует взять Украину в свою семью – по крайней мере, дать на это гарантию.

Поляки и балтийцы хорошо знают коварство России и ее марионеток. Ведь Польша граничит с Беларусью, а Эстония – непосредственно с РФ. Следовательно, санкции должны оставаться даже тогда, когда Украина победит.

Основатель Ялтинской Европейской стратегии Виктор Пинчук убежден: мир должен напрямую видеть все зверства России.

Об этом, конечно, речь пойдет и на 17-й конференции Ялтинской Европейской стратегии, которая непременно должна состояться в сентябре именно в Киеве.

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