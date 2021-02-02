Побочные эффекты, летальность и влияние на детей: вирусологи о рисках Covid-вакцинации

Вакцинация в мире продолжается, и прививки от коронавируса сделали уже миллионы людей. В феврале вакцинация от Covid-19 начнется и в Украине.

Согласно планам Минздрава, в первую очередь прививки получат медицинские работники, а уже потом — остальные граждане.

Многие украинцы проникаются мифами и стереотипами, связанными с вакцинацией от коронавируса.

Вирусологи утверждают, что это связано с недостатком достоверной информации, но все же риски после прививки возможны.

Какие побочные эффекты у вакцины от COVID-19?

— Первое — это болезненность в месте инъекции, второе — это гриппоподобные состояния, повышение температуры, ломота в мышцах, головная боль, — рассказал инфекционист Вадим Аристов.

О фатальных случаях из-за вакцины пока не говорится. В Норвегии после вакцинации умерло более 30 человек, которым было за 70, и которые уже имели серьезные проблемы со здоровьем.

— Также может быть анафилактический шок, но фатальные последствия возможны лишь из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Они обычно возникают в течение 15 минут после вакцинации, — добавляет инфекционист Федор Лапий.

Есть ли противопоказания для вакцины?

Оказывается, что прививка для тех, кто уже переболел коронавирусом, может быть вредной.

— Переболевшие. Это лабораторно подтверждено. Также это дети и подростки. Аллергия и острые состояния, температура, острое воспаление — в таких случаях прививка никогда не делается, потому что она не будет эффективна, — рассказала врач-вирусолог Алла Мироненко.

Можно ли заболеть от вакцинации?

Вирусологи отметили, что вакцина, прежде всего, защищает от тяжелого течения болезни и смерти.

— Пока нет данных, что эти вакцины полностью позволят избежать заболевания. Однако поскольку иммунная система уже умеет распознавать это вторжение, это очень быстро происходит эта реакция, нет таких угрожающих состояний для здоровья, — продолжил Вадим Аристов.

Могут ли вакцинированные люди заражать других — пока непонятно. Поэтому необходимо соблюдать все правила защиты от коронавируса и после вакцинации.

Стоит ли доверять китайской вакцине Sinovac, которую закупила Украина?

Во время тестирований в Бразилии она показала общую эффективность 50,4%. Для более тяжелых случаев она была действенной.

— Легкие формы, средние и тяжелые — здесь эффективность составляет 78%, что сопоставимо с вакциной AstraZenecа, — заверил Федор Лапий.

В процессе вакцинации действительно много неизвестных фактов, что порождает порождает немало спекуляций и недоразумений.

Эксперты советуют пользоваться достоверными источниками, например, читать исследования. И настойчиво не рекомендуют черпать информацию из российских или пророссийских СМИ.

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