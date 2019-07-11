Возле Марьинки обострение: хлопот добавляют погодные условия

Стало известно имя армейца, погибшего накануне возле Гранитного, когда враг обстрелял нашу автоколонну. Это – младший сержант Антон Фака. Еще один военный получил ранение.

Всего же за прошедшие сутки террористы атаковали с полсотни раз – ранили еще восьмерых украинских защитников. Особенно обострение сейчас ощущается в районе Марьинки.

Вести же войну мешает мощный ливень. Месиво под ногами – еще полбеды. Дождь мешает воинам хорошо разглядеть противника.

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Враг бушует, потому что наши воины наступают и оттесняют его к, пока еще, оккупированному Донецку. Недавно у захватчиков состоялась ротация. Предыдущее вражеское подразделение испытывало большие потери, поэтому его заменили на новых террористов и подвезли им боеприпасов.

Чтобы за их спинами было кому и куда прятаться от дождя, бойцы готовы защищать уже отвоеванное и идти вперед при любой погоде. Им чужого не надо. Только бы свое вернуть.

К слову, Факты ICTV рассказывали о жизни людей на передовой.

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