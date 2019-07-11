Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Возле Марьинки обострение: хлопот добавляют погодные условия

Стало известно имя армейца, погибшего накануне возле Гранитного, когда враг обстрелял нашу автоколонну. Это – младший сержант Антон Фака. Еще один военный получил ранение.

Всего же за прошедшие сутки террористы атаковали с полсотни раз – ранили еще восьмерых украинских защитников. Особенно обострение сейчас ощущается в районе Марьинки.

Вести же войну мешает мощный ливень. Месиво под ногами – еще полбеды. Дождь мешает воинам хорошо разглядеть противника.

Читайте: Обострение на передовой: враг бьет из артиллерии различного калибра

Враг бушует, потому что наши воины наступают и оттесняют его к, пока еще, оккупированному Донецку. Недавно у захватчиков состоялась ротация. Предыдущее вражеское подразделение испытывало большие потери, поэтому его заменили на новых террористов и подвезли им боеприпасов.

Чтобы за их спинами было кому и куда прятаться от дождя, бойцы готовы защищать уже отвоеванное и идти вперед при любой погоде. Им чужого не надо. Только бы свое вернуть.

К слову, Факты ICTV рассказывали о жизни людей на передовой.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Светятся и поджигают цель: боевики стреляют запрещенными пулями
Горы пепла и кирпичей, воды нет месяц. Как выглядит Новгородское после обстрелов
Оккупанты звереют: для защиты бойцы ООС роют окопы в полный рост
Потерял все конечности, но еще сутки боролся за жизнь: прощание с 24-летним бойцом ООС
Марьинка под обстрелом: боевики стреляют из БМП-2 и гранатометов
Двое оккупантов уничтожены, один ранен: как прошли сутки на передовой
Быстро и прикрывая тыл: как украинские бойцы провели демилитаризацию возле Станицы Луганской
Разбитые окна и двери, стены посечены снарядами: наемники РФ обстреляли Авдеевку

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка