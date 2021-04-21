Преодолеть коррупцию в строительстве: как пользоваться сервисами открытых данных

Украина активно стремится избавиться от коррупции в различных сферах. Одни из самых коррумпированных — строительство, архитектура, медицина, государственные закупки.

Открытие данных госорганами и созданные на основе этих данных сервисы помогают побороть эту проблему. Люди могут найти и проверить необходимую информацию на сайтах, каналах и чат-ботах, которые функционируют на основе открытых данных.

— Открытые данные — это те неперсонализированные данные, которые есть в государстве. Это не информация из документов и она не касается людей. Это те данные, о которых граждане могут узнавать, они имеют специальный формат, чтобы система могла их распознавать и на основе анализа этих данных создавать дополнительные сервисы, — рассказал Мстислав Баник — глава Директората развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Украины.

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Кроме того, с помощью открытых данных инвесторы и обычные граждане могут проверить застройщиков, чтобы не стать жертвами мошенников.

— Прежде всего специалист проверит документы застройщика, зайдет в базу, посмотрит, насколько легальны документы, на основании которых было начато строительство и продажа объекта инвестирования, — подчеркнул Владимир Голубничий, председатель ОО Защита прав пострадавших инвесторов Будактив Глушкова, 6.

А еще прозрачные данные предотвращают коррупционное влияние в сферах ремонта и содержания дорог, медицины, ведения бизнеса, экологии и развития городов.

Строительные услуги онлайн

В приложении Дія вскоре появятся две строительные онлайн-услуги, которые будут предотвращать коррупцию в сфере строительства.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что благодаря цифровизации строительства за год можно экономить 734 млн грн.

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